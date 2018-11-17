İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Anadolu Kültür’e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişi arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsasında gözaltına alınan 13 kişiden Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ile Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı de dün serbest bırakılmıştı.
Betül Tanbay serbest bırakıldı
17.11.2018 - 15:12 | Son Güncelleme: 17.11.2018 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay serbest bırakıldı.
Etiketler : Osman Kavala,gözaltı,haberler,
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