Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  gözaltına alınan Karkutlu Mahallesi Muhtarı Ethem P'nin jandarmadaki işlemleri  tamamlandı.

Zanlının PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı ve örgütün dağ kadrosunda  bulunan oğlu M. P. aracılığıyla irtibat sağladığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin tamanlanmasının ardından sağlık kontrolünün  geçirilen Ethem P, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından  ''terör örgütü üyeliği ve yardım yataklık'' suçundan tutuklandı.
 
Muhtar Ethem P, dün jandarma tarafından terör örgütü ile irtibatı  bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.