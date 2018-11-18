Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılmak üzere geldiği  Kanada'nın Halifax kentinde ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

İlk olarak Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan ile bir araya  gelen Bakan Akar, sonrasında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul  etti.

Akar, basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren  görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, samimi bir ortamda  gerçekleşen görüşmede karşılıklı fikir, bilgi ve görüş alışverişinde  bulunduklarını belirtti. Bakan Akar, şunları söyledi:

"PKK'dan hiçbir farkı olmayan terörist YPG'nin buradaki mevcudiyetinin  ve özellikle de ABD'li askerlerle beraber oturup kalkmalarının, iş birliği  yapmalarının uygun olmadığını, bunun bizi son derece rahatsız ettiğini ve bu  ilişkilerin bir an önce kesilmesi hususunu kendilerine tekraren dile getirdik. Bu  tahrikkar ve kabul edilemez görüntülerin tekrarlanmaması konusundaki  uyarılarımızı yapmak suretiyle onlardan beklentilerimizi ortaya koyduk. Terörist  YPG'ye kamyonlarla, tırlarla ve uçaklarla silah ve mühimmatın verilmesinin de  ittifak, müttefiklik anlayışına uygun olmadığına, olmayacağına, bunun bizler  tarafından kabul edilmesinin de mümkün görülmediğine dikkatlerini çektik.  Uyarılarımızı tekrarladık ve ABD'li müttefiklerimizin bu konuda gerekli  tedbirleri almalarını ve bir an önce terörist PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG  ile olan ilişkilerini kesmelerini beklediğimizi de dile getirdik."

Terör örgütü YPG'nin güvenlik güçlerine saldırdığını, sivil ve masum  halkın ölümüne neden olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Dolayısıyla böyle bir  örgütle müttefikimiz, buradaki stratejik ortağımız ABD'nin, ABD'li askerlerin iş  birliği yapmalarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini de kendilerine tekrar  tekrar hatırlattık. Önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla ABD'li  dostlarımızın bu yanlıştan dönmelerini umuyor, diliyorum." diye konuştu.

"BU İLİŞKİLER TAKTİKSEL VE GEÇİCİ DE OLSA..."

Akar, gelen talep üzerine, bir gün önce de Savunma Komitesi üyelerinin  de bulunduğu ABD'li bazı senatörlerle bir araya geldiğini hatırlatarak, söz  konusu toplantıda Türkiye ve ABD arasındaki bazı konuları görüştüklerini aktardı.

Masadaki en önemli konuların başında terör örgütü YPG ve ABD  arasındaki ilişkiler ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı ve üyelerinin  iade edilmesinin geldiğini ifade eden Akar, "ABD'nin terörist YPG ile ilişkisinin  son derece rahatsız edici olduğunu, bu ilişkiler taktiksel ve geçici de olsa  bunun Türkiye tarafından kabul edilemez olduğunu tekrar tekrar kendilerine ifade  ettik." dedi.

Görüşmede terör örgütü FETÖ'nün elebaşı ve üyelerinin bir an önce iade  edilmesi gerektiğini de senatörlere hatırlattıklarını belirten Akar, FETÖ’nün bir  terör örgütü olduğunu vurguladıklarını da bildirdi. Akar, örgütün elebaşı ve  üyelerinin iadesine ilişkin 85 klasör ve sayısız belgenin ABD’ye gönderildiğini  hatırlattıklarını da sözlerine ekledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, görüşmeleri kapsamında Kosova Güvenlik  Kuvvetleri Bakanı Rustem Berisha ve Moldova Savunma Bakanı Eugenie Sturza ile de  ayrı ayrı bir araya geldi.