Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 37’nci Uluslararası Kitap Fuarı’na gitmek isteyenler izdiham oluşturdu.

Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu vatandaşlar metrobüs başta olmak üzere toplu taşıma araçları ile fuarın olduğu alana geldi.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU



Özel araçları ile fuar alanına gelen vatandaşlar nedeniyle de E-5’te uzun araç kuyrukları oluştu.

YARIN DA DEVAM EDECEK



Fuarın yarın da devam edeceği öğrenilirken, vatandaşların metrobüs köprüsünde oluşturduğu izdiham havadan görüntülendi.

E-5'TEN YOLUN KARŞISINA GEÇENLER OLDU



Öte yandan bazı vatandaşların tehlikeye aldırmadan E-5’te yolun karşısına geçmesi de kameralara yansıdı.

Fuara gitmek isteyen bir öğrenci her yıl geldiğini ifade ederken bir diğer öğrenci ise yoğunluğa rağmen fuara girmek istediğini belirtti.