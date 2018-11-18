Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver’in kızı Bilge Betül Suver’le Emirhan Enes Temizer’in nikah törenine katıldı. Özel bir otelde düzenlenen törende Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver kızının nikahını kıyarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilge Betül Suver’in nikah şahidi oldu. Nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan şahitlik yaptı. Genç çift evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan otelden ayrıldı.