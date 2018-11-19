Yapılan değişiklikle bu yıl 19 Kasım yani yarın kutlanacak olan Mevlid-i Nebi Haftası’yla ilgili gazetemizin yazarı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı açıklamalarda bulundu. Diyanet’in verdiği bu kararın insanların vicdanını rahatlattığını söyleyen Prof. Dr. Ayvallı, şunları dedi: Türkiye gazetesi ve TGRT Haber sayesinde bu yanlışlığın üzerine gidildi. Cumhurbaşkanımız ile yeni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu çağrılara kulak verdi ve yanlıştan dönüldü. Bu FETÖ projesi olan ’Kutlu Doğum Haftası’ndan vazgeçilmesi ve Mevlid-i Nebi olarak tekrardan hicri takvime göre kutlanması vatandaşlarımızı mutlu etmiştir.
'‘Kutlu Doğum’ kararı vicdanları rahatlattı'
19.11.2018 - 02:35 | Son Güncelleme: 19.11.2018 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz yıl yapılan Diyanet İşleri Başkanlığında yönetmelik değiştirildi. Böylelikle FETÖ’nün hoşgörü tezgâhıyla nisan ayı içerisine kaydırdığı ve ‘Kutlu Doğum Haftası’ adı altında düzenlediği Mevlit Kandili, artık eskisi gibi rebiyülevvel ayında Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlanıyor.
Etiketler : kutlu doğum,mevlid kandili,
589336 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589336.aspx
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