Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan değişiklikle bu yıl 19 Kasım yani yarın kutlanacak olan Mevlid-i Nebi Haftası’yla ilgili gazetemizin yazarı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı açıklamalarda bulundu. Diyanet’in verdiği bu kararın insanların vicdanını rahatlattığını söyleyen Prof. Dr. Ayvallı, şunları dedi: Türkiye gazetesi ve TGRT Haber sayesinde bu yanlışlığın üzerine gidildi. Cumhurbaşkanımız ile yeni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu çağrılara kulak verdi ve yanlıştan dönüldü. Bu FETÖ projesi olan ’Kutlu Doğum Haftası’ndan vazgeçilmesi ve Mevlid-i Nebi olarak tekrardan hicri takvime göre kutlanması vatandaşlarımızı mutlu etmiştir.