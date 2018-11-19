Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevk başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Binlerce kişi askerlik tarihinin açıklanmasını bekliyordu. Celp tarihleri açıklandı. Ancak kafaları karıştıran bir durum oldu. E devletten sisteme girenler sevk başlangıç ve bitiş tarihini gördü. Ancak kimse askere ne zaman gideceğini anlayamadı. Sevk başlangıç ve bitiş tarihi ne zaman sorusuna cevap bulduk. Askerlikte sevk tarihi ne demek? Askerlikte sevk nedir, askerlere ne zaman gidilecek? Ne zaman teslim olunacak? İşte detaylar

SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı yere sevk işlemleriniin başlangıç tarihini belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı son tarihi belirtiyor.