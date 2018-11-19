Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün tamamlanması dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Putin'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Türk ve Rus ilgililer karşıladı.

Putin, apronda kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.



Vladimir Putin,TürkAkım Projesi'nin ilk etabının tamamlanma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber katılacak.