Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mersin sondajı bir hafta içinde başlayacak" dedi. Dönmez açıklamasında, TürkAkım'dan ilk doğal gazın 2019 sonunda geleceğini de söyledi.

Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan diğer satır başları şu şekilde:

- Kıbrıs Rum Kesimi'nin adımlarını kabul etmeyeceğimizi söylemiştik

- STAR Rafineri arz güvenliği açısından son derece önemli proje

- Socar ile petrol ve doğal gaz aramasıyla ilgili ortaklığımız sürüyor

- Kömür ile ilgili stratejilerimiz var

- Yabancı yatırımcı karar vermeden önce serbest piyasaya bakar

- TürkAkım'dan ilk doğal gaz 2019 sonunda hem birinci hattan hem de anlaşma tamamlanabilirse ikinci hattan gelecek. İstanbul'un gazı yeni birinci hattan gelecek.

- Deniz tarafındaki tüm çalışmaları Gazprom üstlendi. Karaya çıktıktan sonra bağlantıyı 69 kilometrelik hattı BOTAŞ yapacak. Diğeri de Avrupa'ya gidecek kısmı onu BOTAŞ ve Gazprom birlikte yapacak. Avrupa'ya geçiş ücreti olacak. Türkiye bu ücreti alacak.

- Bulgaristan da bu işe talip. Yunanistan'ın açıklamaları var. Balkanlar üzerinden Orta Avrupa'ya doğru ikinci hattın uzaması ihtimali var.