TSK:"Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan ve Haftanin bölgelerine 19 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı on dört terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
TSK: 14 terörist etkisiz hale getirildi
19.11.2018 - 18:25 | Son Güncelleme: 19.11.2018 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında saldırı hazırlığında olan 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : TSK,terörist,
589454 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589454.aspx
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