Develi ilçesi Havadan Mahallesi'nde bulunan çinko çıkarılan özel bir madende dün gece göçük meydana geldi. Ocaktaki işçilerden Metin Çelik, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hidrolik kaldırıcı ve iş makineleri yardımıyla yaralı olarak kurtarılan Metin Çelik, ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Metin Çelik, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Kayseri'de bir maden ocağında göçük meydana geldi, 1 ölü var
20.11.2018 - 09:11 | Son Güncelleme: 20.11.2018 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Develi ilçesinde çinko madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
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589542 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589542.aspx
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