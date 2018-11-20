Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Develi ilçesi Havadan Mahallesi'nde bulunan çinko çıkarılan özel bir madende dün gece göçük meydana geldi. Ocaktaki işçilerden Metin Çelik, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hidrolik kaldırıcı ve iş makineleri yardımıyla yaralı olarak kurtarılan Metin Çelik, ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Metin Çelik, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.