Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün Mevlid Kandili'ni dua ve şükran ile andık. Kandiller nefsin yanıltıcı istek ve arzularından uzaklaşmayı sağlayan müstesna zamanlardır. Peygamberimiz, dürüstlük, iyi niyet, hoşgörü meşalesiydi. Sözü dinlenirdi, herkes tarafından takdir edilirdi. Eminliğinden hiç şüphe duyulmazdı. Ne mutlu bize ki, onun izinden yürüyoruz. Peygamberimizin doğumu beşeriyet tarihinin en önemli hadiselerindendir. Tıpkı bugünkü gibi mazlumlar inim inim inliyordu. Peygamberimizin doğumu ile huzur ve refah yeniden yeşermişti. İslam toplulukları dinimizin ana rotasından ne zaman ayrılmışsa savrulmuştur. Müslüman coğrafyası öyle bir buhrana girmiştir ki, haksızlıklar ve zulüm çoğalmıştır. Zillet bugünkü şartlarda öne çıkmış, fırlamıştır.

'ORTADOĞU HARAP VE BİTAPTIR'

Müslüman kisvesi altında en vahşi cinayetleri gözünü kırpmadan işleyen bir azınlık var. Bugün İslam coğrafyasına baktığımızda kan görüyüoruz. Medeniyet beşiği Ortadoğu harap ve bitaptır. İslam toplumlarının pençesine alan karmaşa nereye kadar sürecektir? İslam coğrafyası terörle teslim alınmak isteniyor. Ortadoğu'da sürdürülen kavganın temelinde paylaşım kavgası vardır. Bu nedenle topraklar parçalanmaktadır. Sözde kral emir ve şeyhler için öncelik saltanat çıkarlarıdır.

'CANİLER EKMEK ALIR GİBİ SİLAH ALMAKTADIR'

Terör örgtüleri peşpeşe imal edilmekte kullanılşmaktadır. Şayet her ülke teröre karşıysa bu caniler nasıl yaşayabiliyor Emperyalizmin tutsağına düşmüş ülkelerin yüzü simsiyah kesilmiştir. Caniler ekmek alır gibi silah almaktadır. Üstelik bu silahların önemli bir bölümü bedelsizdir. Terör örgütleri ağır silahları kimden almışlardır?

'YOLSUZLUK İSLAM ÜLKELERİNE DEMİR ATMIŞTIR'

İslam ülkeleri manevi kalkınma maddi silkinme yaşamadan facialar sürecek, daha çok kan dökülekcetir. Yoksulluk İslam ülkelerine sinmiştir. Yolsuzluk islam ülkelerine demir atmıştır.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Kaşıkçı olayı ezberleri bozmuştur, uluslararası soruna dönüşmüştür, 'Pandorann Kutusu'nu açmıştır.

Kaşıkçı cinayeti pek çok soru işaretini beraberinde getirmiştir. Örtbas girişimi Türkiye'nin koyduğu delillerle çürütülmüştür. Cinayetin baş azmettiricisi olan veliaht, kurulan istihbarat üst komisyonunun başına getirilmiştir. Suudi Arabistan yönetimi cinayetin asıl sorumlularını ortaya çıkarmamıştır ya da işine gelmemiştir. Suudi yetkililer suçululuğun verdiği telaşla yanlış üzerine yanlış yapmaktadır. Veliaht prens için çember daralmaktadır.

Türkiye dışında herkes, Kaşıkçı cinayetini keyfi sanmaktadır.

'USAME BİN LADİN ZİHNİYETİNDELER'

Türkiye'ye cinayet aletleriyle birlikte intikal eden katiller planlı vahşetin tarafı olmuşlardır. Suudi Arabistan yönetiminin Usame Bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır? Bu ülkeyi El Kaide'den ayıran nedir?

ABD, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili başından beri eliaht prensi koruma yoluna gitmiştir. Veliaht prens için çember daralmaktadır.

ABD'NİN SKANDAL TERÖR POZU

ABD'nin terör örgütleri ile aynı kareye girmesi skandal olmanın ötesinde uluslararası hukuka terstir. Güney sınırlarımız boyunca arkamızdan iş çeviriyorlar.

Teröristler patlayıcılarla dolu drone'lar kullanmaya başlamıştır. Terör örgütü insansız hava araçlarını hangi ülkelerden sağlamıştır?

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ

ABD, FETÖ elebaşını ne zaman iade edecek onu söylesin!

AB ORDUSUNUN KURULMASI

Kimin ordu kurup kurmayacağı bizim meselemiz değildir. AB ordusunun kurulması kesinleşirse cepheleşme kaçınılmaz olacaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ

Partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme ile ilgili 'Gündemi davet sahibi belirler' dedi.