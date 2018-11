Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Son grup toplantımızdan bugüne geçen 2 haftada önemli çalışmalara imza attık. Tarım Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen fidan dikme projesine katıldık. Her bir öğrencimiz okulunu bitirdiğinde, onun adına dikilen fidan 10, 15 yıllık koca bir ağaca dönüşecek.

Böyle dönemler imtihan dönemleridir. İmtihanı başarıyla veremeyenler görevi devredeceklerdir. Başarılı olanlar milletimizin takdirine ulaşacaktır. Paris Zirvesi'nde çok sayıda liderle görüşme fırsatımız oldu. Fikir alış-verişinde bulunduk. En çok ders alınması gerken hadiselerden biri 1. Dünya Savaşı'dır. Buralardan bir şeyler çıkarmak boşunadır.

Millet Bahçelerini açtık. Bu açılan millet bahçeleri ile kişi başına düşen yeşil alan yüzde 10 arttı.

SİZ BUNLARI BİZİM KÜLAHIMIZA ANLATIN

Gezi Parkı ile ilişkili kişiler gözaltına alındı. Batı'dan ve malum çevrelerden açıklama geliyor. Dünyada bu işlerin finansörü olduğu gibi, Türkiye'de de finansörü olan kişiler var. Batı bu kişi içeri alınınca neden rahatsız oluyor? Kendi ülkenizde olunca feryad figan. Türkiye'de olunca akademisyendir falan filan. Siz bunları bizim külahımıza anlatın.

Dün TürkAkım hattının Karadeniz'den ülkemize ulaşması törenine katıldık. Konuşacaksak bunları konuşalım. Sizin bunlarla hiç alakanız yok mu? Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna böyle bri yatırım gerçekleşiyor. Ülkemize yeni bir doğalgaz imkanı oluyor. Bu gündeminizde değil. Gündemlerinde hala biz Türkiye'yi nasıl karıştırırız bu var. Ülkemizi bölemeyeceksiniz böyle bilin.

Partimiz aday belirlemek için kesintisiz mesaide. Titiz araştırma, soruşturma ile adayları netleştiriyoruz. Aday tespiti noktasında sık sık bir arata geldik. İlçelere de inmeye başladık. Temayül yoklamaları da yapıldı. Partimiz kesintisiz mesai halinde. Siyaset ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, titiz bir çalışmayla adaylarımızı netleştirmenin peşindeyiz.

BUNA BİR İSİM VERİLECEKSE...

Ülkemizde son dönemlerde eski Türkiye'de kaldığını düşündüğümüz tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını görüyoruz. Dünyanın 21. yüzyılın ikinci yarısına hazırlandığı dönemde, ülkemizin baskı dönemine çekilmeye çalışılması manidardır. Buna bir isim verilecekse gericiliktir, çağ dışılıktır. Türkiye'nin geldiği yerde eski, baskıcı günlere dönülmesini isteyenlere başka ne söz olabilir. Bizim milletimiz tek parti dönemini vicdanında hakettiği yere çoktan oturtmuştur.

İstanbul'un su sıkıntısını giderdik. Diğer illerde asırlık ihmalleri gidermek de bize nasip oldu. İzmir'in su sıkıntısını biz giderdik. Adı yasaklarla, yoklukla özdeşleşen bir partinin hala aynı kafada gidiyor olması ülkemizin bir talihsizliğidir. Adımını millet düşmanlarıyla birlikte atanlar artık siyasette hortlayamayacak.

YOLUNU ŞAŞIRANI YA ISLAH YA TASFİYE EDECEĞİZ

Doğrudan milletin kendisine hakaret eden CHP kafası 31 Mart'ta hak ettiği dersi bir kez daha sandıkta alacaktır. Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmek isteyenler kendi karanlıklarında kaybolup gidecekler. Kaybettikleri mevzileri kazanmak için yeni taktikler üretecek kabiliyeti olmayanlar eski usul yöntemleri tedavüle sokuyor. Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz.

ADAY OLMADIM DİYE SIRTINI DÖNEN AK PARTİLİ DEĞİLDİR

Siyasetin her kademesi bizler için bir hizmet vasıtasıdır. Adaylık mücadelesi de bu hizmeti kimin daha iyi yapacağının yarışıdır. Bir göreve kimi zaman iki kimi zaman 12 kimi zaman çok daha fazla kişi talip oluyor. Aday gösterildiği anda diğer arkadaşlarımız onun arkasında saf tutar. Her kim ki ben aday gösterilmedim diyerek partimize sırtını dönüyor hatta kendine başka mecralar arıyorsa o kişi hiçbir zaman AK Partili olmamış demektir. Her kim ki benim istediğim kişi aday gösterilmedi diye benzer tavırlara giriyorsa zaten yanlış yerdedir. Aday olurken 3 dönem orada görev yaparken her şey iyi de aday yapılmadığın zaman neden bozuluyorsun? Bu partide hiç kimsenin ben deme hakkı yoktur. AK Parti biz partisidir.

ÜZERİNDE ŞAİBE OLAN İKAZ BEKLEMEDEN ÇIKMALI

Aday olurken 3 dönem orada görev yaparken her şey iyi de aday yapılmadığın zaman neden bozuluyorsun? Bu partide hiç kimsenin ben deme hakkı yoktur. AK Parti biz partisidir. Üzerinde en küçük şaibe olan kimseden ikaz beklemeden bu kapıdan çıkmalıdır.