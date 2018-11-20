Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalarda, yediemin otoparkında jandarma tarafından bağlanmış olan 56 BA 445 plakalı araç içinde ihbara istinaden arama yapıldı. Aramalarda aracın koltuklarında bulunan döşeme kısmında zulalanmış halde 2 bin 149 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el konulurken, olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.