Edinilen bilgiye göre, Konya, Ankara ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Balıkesir'de ikamet ettikleri belirlenen 1 uzman çavuş, 1 ihraç teğmen ve 1 askeri personel polis tarafından gözaltına alındı. Yakalanan FETÖ şüphelileri soruşturma illerine teslim edildi. Aranan diğer şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
FETÖ'den aranan 3 askerden 2'si yakalandı
20.11.2018 - 15:45 | Son Güncelleme: 20.11.2018 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si polis tarafından yakalandı. Diğer FETÖ şüphelisi askeri personelin yakalama çalışmaları devam ediyor.
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589603 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589603.aspx
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