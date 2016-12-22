Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki belediye yeni hizmet binasının inşaat sahasında lahitlere rastlanması üzerine durum Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. İnşaat alanına gelen arkeologlar, bulunan mezarlarda inceleme ve kurtarma kazısı yaptı.

"Bu bölge büyük olasılıkla antik dönemde nekropol alanı"

İl Müze Müdürü Metin Türktüzün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarında 3 lahdin açığa çıktığını söyledi.

Mezarların Roma dönemine ait olduğunu belirten Türktüzün, "Mezarlarda yaptığımız incelemelerdeki ilk bulgulara göre yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu düşünüyoruz. Bu bölge büyük olasılıkla, antik dönemde nekropol alanı. Her bir mezarın içinde 4-5 insana ait iskeletler bulundu. Bu bölgede başka mezarlar da çıkabilir." dedi.