Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız isimleri bir araya getiren “Gizli Güzellik” (Collateral Beauty) hayatta yaşadığımız trajedilere daha farklı bakmaya dair duygu dolu bir film... Geçtiğimiz aylarda “Suicide Squad” filminde ölüm yumruğu olarak karşımıza çıkan başarılı oyuncu Will Smith, bu defa 6 yaşındaki kızını kaybettikten sonra hayata küsen reklam ajansı başkanı Howard Inlet’ı canlandırıyor. Hollywood’un kahraman ismi Smith, her yönüyle tükenmiş olan bu adamı yansıtmakta zorlanmıyor.

Filmde Howard’ın hayata küsmesi, hem kendisini bitiriyor hem de reklam ajansını... Hisselerinin %60’ının Howard’a ait olduğu şirket, müşteri kaybetmeye, ortaklarının hayatları da kötü gitmeye başlıyor. Acılı adam, depresyondayken sadece domino taşlarıyla meşgul oluyor ve “zaman”, “sevgi” “ölüm” gibi ümidini kestiği mefhumlara -insanlarmış gibi- mektuplar yazıyor. Yaşadığı acı kaybın faturasını onlara kesmeye çalışıyor, kendini bitiren bir isyanın içine düşüyor. İşler iyice çığırından çıkmaya başlayınca da devreye iş arkadaşları giriyor. Howard’a yardım etmeye karar veren arkadaşları bunu sadece onun için değil biraz da kendileri için de yapıyor aslında. Yanlış yolda olduğunu onun dünyasına girerek göstermeye çalışıyorlar. “Zaman”, “ölüm” ve “sevgiyi” enteresan bir şekilde sembolize ederek Howard’ın karşısına çıkarıyorlar ve olaylar gelişiyor...

SATHİ BİR DRAM

Hayata ve ölüme dair insanı düşünmeye iten film, biraz da modern arkadaşlık münasebetlerini sorguluyor. İnsanın açgözlülüğü ile ihtiyaçları arasındaki sınırda dolaşılıyor… Will Smith’ten Edward Norton’a, Kate Winslet’ten Hellen Mirren’e birçok yıldız ismin yer aldığı “Gizli Güzellik”, oyunculuk hususunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Yıldız isimlerin performansı da birbirleriyle gayet uyumlu. Fakat film, bol yıldızlı kadrosuna kıyasla hikâyesiyle seyirciyi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Sathi bir dramın olduğu film, sanki bir şeyler eksikmiş hissi uyandırıyor. Gelişen paralel olayların da ana hikâyeyi biraz dağıttığı söylenebilir. Görüntülerin sinematografik değeri yüksek olsa da anlatım bazen boğuluyor ve biz de sıkıcı boşluklarla baş başa kalabiliyoruz. Batılı etik değerlerin didaktik şekilde sunulması da cabası… “Gizli Güzellik” bütün bunlara rağmen duygu dolu bir yıl sonu macerası olarak seyredilmeye değer…