2016’nın en iyi filmlerinin tespit edildiği listede ilk sırayı ‘Ay Işığı’ (Moonlight) aldı. Genç bir siyahi adamın hayatta var olma savaşını işleyen ‘Ay Işığı’, ‘Gotham Ödülleri’nde de ‘En İyi Film’ seçilmişti. Film, ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’, ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Senaryo’, ‘En İyi Film Müziği’ dallarında da Altın Küre’ye aday. Time’ın tespit ettiği listenin tamamı şöyle:

1. Moonlight (Ay Işığı)

2. Paterson

3. Loving

4. Elle (O Kadın)

5. Silence

6. Manchester by the Sea

(Yaşamın Kıyısında)

7. Tower

8. La La Land (Âşıklar Şehri)

9. Everybody Wants Some!!

10. The Shallows