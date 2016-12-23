Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu Belediyesi, ilçede bulunan 18 mezarlık ve haziredeki yaklaşık 4 bin mezar taşının envanterini "Zamanı Aşan Taşlar" başlığıyla 2 ciltlik bir kitapta topladı. Envanteri hazırlayan Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Berk, tarihî mezar taşlarının korunması için toplumda bir bilinç oluşturulması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Süleyman Berk, milletin tüm tarihî değerleri ve eserleri gibi mezarlıklar ve mezar taşlarının da toplum hayatı için son derece önemli olduğunu dile getirdi.