Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 yaşında okuma-yazmayı kendi kendine öğrenen ve 8 yaşında şiir yazmaya başlayan edebiyat dünyasının genç şairi Arzu Gençosman’ın, gelirinin tamamını kanserli çocuklara ithaf ettiği kitabı "Bin Gölge Bir Ayna" yayınlandı.

Kanserli bir çocuğun gözünün içine baktığında "Keşke yardım edebilsem" diye içinden geçirdiği yıllarda kurduğu hayali gerçekle buluşturan genç şair; “8 yaşımdaydım ve bir hayal kurdum; Çocuklar ölmüyordu, hastalansalar da elbet bir gün iyileşiyorlardı. Kanser bile onları zamandan koparmaya yetmiyordu. İçinde yaşadığımız dünyayı değiştiremezdim belki ama; dünyamı ve o çocukların dünyalarını değiştirebilirdim.”dedi. Uzun zamandan beri yazdığı şiirlerini bu kitapta toplayan Gençosman, “Bin Gölge Bir Ayna”da kanserli çocuklar için bir araya getirdi.

Şiir yazarken resim de çizmeye başlayan ve kendini bu alanda da geliştiren yetenekli şair Arzu Gençosman, kitabının ön ve arka kapak resimlerinin de kendine ait olduğunu ifade etti. Kendi duygularının her zerresini bir çocuğun umudu olmasına yönelik yaptığı çalışmalara adayan Gençosman'un, çalışmalarının en önemli parçası olan "Bin Gölge Bir Ayna" isimli şiir kitabı satışa sunuldu