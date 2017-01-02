Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından bir açıklama yapan Rowling, iki yeni roman üzerinde çalıştığını takipçilerine duyurdu. İki kitap üzerine de eş zamanlı olarak yoğunlaştığını söyleyen yazar, mevzuları hakkında ise sır vermedi. Rowling, romanlardan hangisini önce biterse onun basılacağını kaydetti. Eserlerden biri J.K. Rowling’in kendi ismiyle diğeri ise polisiye romanlarında kullandığı mahlası olan Robert Galbraith adıyla neşredilecek.