Twitter hesabından bir açıklama yapan Rowling, iki yeni roman üzerinde çalıştığını takipçilerine duyurdu. İki kitap üzerine de eş zamanlı olarak yoğunlaştığını söyleyen yazar, mevzuları hakkında ise sır vermedi. Rowling, romanlardan hangisini önce biterse onun basılacağını kaydetti. Eserlerden biri J.K. Rowling’in kendi ismiyle diğeri ise polisiye romanlarında kullandığı mahlası olan Robert Galbraith adıyla neşredilecek.
J.K. Rowling’den iki yeni roman
02.01.2017 - 08:05 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 08:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kaleme aldığı "Harry Potter" serisiyle efsanevi yazarlar arasına girmeyi başaran İngiliz edebiyatçı Joanne Kathleen Rowling, hayranlarına yeni yıl müjdesi verdi.
Etiketler : rowling,
434343 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/434343.aspx
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