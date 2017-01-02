Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TYB Genel Başkanı Prof. Musa Kâzım Arıcan, birlik genel merkezinde tertiplediği basın toplantısıyla, mükâfat almaya hak kazanan isimleri kamuoyuna duyurdu. Hikâye dalında "Işıklar Açık Kalsın" kitabıyla Mehmet Kahraman, şiir dalında "Tut Elimden Düşmeyelim" eseriyle Mehmet Ragıp Karcı, roman dalında "Kuşlar Yasına Gider" isimli kitabıyla Hasan Ali Toptaş, deneme dalında ise "Evin Mahremi Olmak" isimli eseriyle Ali Yurtgezen bu yılın ödül alacak isimleri arasında yer aldı. Mükâfatların verileceği tarih ise daha sonra ilan edilecek.