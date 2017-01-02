Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Âdeta “parıltılı dünya” için doğmuştu; 5 yaşındaki küçük işlerde modellik yapmaya başladı, 11 yaşında radyo dizisinde oynadı. Daha reşit olmadan sinemaya geçiş yaptı, büyük starlarla birlikte rol almaya başladı. Onlarca sinema eserinde görev alan sanatçı, ardından televizyon dizilerinde yer aldı. Francis, 1956 yılında oynadığı bilim kurgu dizisi "Kayıp Gezegen"le herkesçe tanındı. 1960'larda özel bir kadın dedektifi canlandırdığı "Honey West" adlı diziyle de Altın Küre mükâfatını kazandı. Hayatının son yıllarında akciğer kanserine yakalanan Anne Francis, 2 Ocak 2011 tarihinde Kaliforniya'da hayata gözlerini yumdu.