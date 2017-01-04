Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dan Brown’ın “Cehennem” romanına mevzu olduktan sonra Türkiye’ye gelen turistlerin en çok rağbet gösterdiği tarihî mekânlardan birine dönüşen Sultanahmet’teki Yerebatan Sarnıcı, bin 500 yıl sonra ilk defa büyük bir restorasyona girdi. Hera Restorasyon tarafından üstlenilen tadil işlemi, 450 gün sürecek. Restorasyon çerçevesinde mekânın çok dar kalan giriş ve çıkış kısımları yeniden şekillendirilecek. Giriş alanı cam saçak ile kapatılarak bir bekleme sahası meydana getirilecek. Yüksek miktarda su sızdıran sarnıcın tavan kısmına da yalıtım yapılacak.

MILLION TAŞINA DA YENİLEME

MS 542’de Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından yaptırılan dünyanın en eski su sarnıcı Yerebatan, restorasyon müddetince ziyarete açık kalacak. Sarnıcın yanındaki parkın içinde bulunan, tüm Antik Roma yollarının başlangıç noktası, dünyanın merkezi kabul edilen Million Taşı ve hemen yanındaki 16. asra ait su terazisi de restorasyonda çalışma görecek.