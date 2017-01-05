Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asıl adı Mehmed Arif olan şair Arif Nihat Asya, 1904’te İstanbul Çatalca’da doğdu. Hayata çok talihsiz başladı; henüz yedi günlükken babasını kaybetti. Çocukluğu akrabalarının yanında sıkıntılar içerisinde geçti. Tahsilini İstanbul’da yapan Asya, Darülmuallimin-i Aliyyesinde okudu. Genç yaşta şiirler kaleme almaya başladı, üniversiteyi bitirip öğretmen olduktan sonra da yazmaya devam etti. Vatan-bayrak temalı şiirleriyle büyük bir üne kavuşan Asya, fıkra ve denemeler de kaleme aldı. Asya, Mevlevi kültürüyle yakından alakadardı. Bu yüzden modern edebiyatın nazım şekilleriyle klasik edebiyatınkileri birlikte kullandı. Kıbrıs dâhil çeşitli yerlerde uzun seneler öğretmenlik yapan Arif Nihat Asya, emekliliğinde taşındığı Ankara’da hastalanarak vefat etti. Öldüğünde takvimler 5 Ocak 1975’i gösteriyordu...