Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sabancı Vakfının iş birliğiyle sürdürülen kazılarda bir cam üretim fırını bulundu. Fırının Roma Hamamında, havuzların ısıtıldığı ateşlik bölümünden dönüştürüldüğü düşünülüyor. Hamamın diğer kısımlarında da cam üretimi izlerinin görülmesi, Erken Bizans Döneminde fonksiyonunu kaybeden hamamın bir atölye olarak kullanılmış olabileceği tahmin ediliyor. Atölyenin konumu kilisenin ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla işletildiğine işaret ediyor. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ