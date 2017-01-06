Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sabancı Vakfının iş birliğiyle sürdürülen kazılarda bir cam üretim fırını bulundu. Fırının Roma Hamamında, havuzların ısıtıldığı ateşlik bölümünden dönüştürüldüğü düşünülüyor. Hamamın diğer kısımlarında da cam üretimi izlerinin görülmesi, Erken Bizans Döneminde fonksiyonunu kaybeden hamamın bir atölye olarak kullanılmış olabileceği tahmin ediliyor. Atölyenin konumu kilisenin ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla işletildiğine işaret ediyor. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Metropolis’te cam fırını ortaya çıktı
06.01.2017 - 07:30 | Son Güncelleme: 06.01.2017 - 07:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan Metropolis Antik Kenti’nde sürdürülen kazı çalışmalarında asırlar öncesinin imalat pratikleri ve ticaret hayatına dair yeni ipuçları ortaya çıkarıldı.
Etiketler : Metropolis,
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