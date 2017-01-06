Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanınmış Türk bestecilerden Ahmet Adnan Saygun, 1907’de İzmir’de hayata gözlerini açtı. Orta mektep sıralarındayken müziğe başlayan Saygun, Rosati ve Tevfik Bey gibi isimlerden piyano öğrendi. Daha sonra Fransa’da eğitim aldı. Kendisini kısa zamana geliştiren sanatçı, Türkiye’ye dönerek müziğe dair ‘Musiki Lügati’ meydana getirdi. İlk Türk opera bestecisi olan ve “Devlet Sanatçısı” unvanını alan Saygun, klasik Batı müziğindeki eserleriyle kendinden söz ettiren “Türk Beşleri”nden biri sayıldı. Sanatçı Cumhuriyet’in ilk yıllarında en çok seslendirilen eserlerden biri olan “Yunus Emre Oratoryosu”na da imza attı. Hayatının mühim bir kısmını da öğretmenliğe adayan müzisyen, 6 Ocak 1991 tarihinde pankreas kanseri sebebiyle hayatını kaybetti...