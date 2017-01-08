Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da 1,5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve Türkiye'nin "en büyük müzesi" unvanını alan Şanlıurfa Müze Kompleksi, ziyaretçilerine insanlığın ilk çağlarından günümüze kadar uzanan serüvenini, tarihi eser, canlandırma ve imitasyonlarla görme imkanı sunuyor.

Balıklıgöl yakınında 200 dönümlük alana inşa edilen Şanlıurfa Müze Kompleksinde teşhir edilen eserler, kronolojik düzende, ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla ziyaretçilerine adeta "o dönemde yaşıyormuş hissi" uyandırıyor.

Yüzlerce insan ve hayvan figürünün işlendiği oyma taşlar, mezarlıklar ve kitabelerin bulunduğu Arkeoloji Müzesi, ziyaretçilerini adeta tarihsel süreç içinde yolculuğa çıkarıyor.

300 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Kültür ve inanç turizminin önemli kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ve merdiven çıkmadan 4,5 kilometre katedebileceği Türkiye'nin en büyük müze kompleksini 1,5 yılda 300 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, eserlerin kronolojik bir düzende yerleştirildiği müzenin, insanların daha rahat dolaşmasını sağladığını ve bunun ziyaretçileri memnun ettiğini belirtti.

75 bin esere ev sahipliği yapıyor

Yerli ve yabancı turistlerin "Şanlıurfa Müze Kompleksi"nde insanoğlunun tarihi gelişimine tanıklık edebileceğini ve bütün medeniyetlerin izlerini görebileceğini aktaran Çoban, şunları kaydetti:

"Müzemizin en dikkat çeken özelliği, Türkiye'de alan olarak en büyük müze olması. Bir diğer özellik ise burada 75 bin eser bulunmaktadır. Bu oldukça muazzam bir rakam. Ziyaretçiler, müzeyi baştan sona gezdiğinde yaklaşık 4,5 kilometre mesafe katedecek. Müzemizin şöyle de bir özelliği var, Arkeoloji Müzesi 3 katlıdır ama ziyaretçiler bir basamak merdiven çıkmadan geziyi tamamlayabilirler, öyle bir sistemle yapılmış. İnsanlar ahşap bir zemin üzerine yürüyorlar sonrasında onlara 3 kat çıktıklarını söylediğimizde inanamıyorlar ve buda dikkat çekiyor, ayrıca müze Balıklıgöl'ün yanı başında bulunuyor, buraya gelen misafirlerimiz bir gününü bile burada dolu dolu geçirebilirler. Ziyaretçiler müze ve Balıklıgöl ziyaretinin ardından akşamı yöresel yemeklerin bulunduğu sıra gecelerinde yorgunluklarını atabilirler. Gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Müzemizin yeni olması, son teknolojiyle yapılması ziyaretçileri memnun ediyor."