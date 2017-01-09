Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Yayınlarından çıkan kitapta, şiirlerin Neruda’nın el yazısıyla yazılmış orijinal hâlleri de bulunuyor. Şairin karısı Matilde’den esinlenerek yazdığı şiirler uzun notlarla birlikte Neruda okurlarına sunuluyor. Matilde’nin ölümünden sonra, şairin tüm arşivinin mesuliyetini üstlenen Pablo Neruda Vakfı, uçak menülerine, kartpostallara ve bloknotlara yazılan şiirleri kırmızı bir kutu içinde bulmuş, ciddi bir edisyondan geçirdikten sonra yayımlamıştı. Bu şiirler, Türkçede ilk defa neşrediliyor.

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ