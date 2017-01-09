Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf'un (36) hazırladığı mozaik eser, 3 ayrı plakada toplanıyor. İki plakaya 18'er padişahın resimlerini sığdıran Sattuf, üçüncü plakaya ise Osmanlı armasını işledi.Reyhanlı'da akrabalarının yanına sığınan, Halep Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu Sattuf, AA muhabirine, Türkiye'nin kendilerine yaptığı iyiliklere karşılık vermek amacıyla bu eserleri hazırladığını söyledi.

İki yıl önce İdlib'deki atölyesine gittiğini belirten Sattuf, burada 6 arkadaşının yardımıyla, 36 Osmanlı padişahının resmini ve Osmanlı armasını yapmak için gece gündüz çalıştığını anlattı.

Eserlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor



Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getiren Sattuf, "Bizleri savaşın bağrından alarak, evlerini, yuvalarını açıp, bizlerle aşlarını paylaştılar. Bugünleri asla unutmayacağız. Türk halkına şükran borcumu ödemek adına tam 2 yıl emek verip, 1 milyon 500 bin taş kullanarak 36 Osmanlı padişahının mozaikten resmini yaptım. Mümkün olursa onu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermek isterim." diye konuştu.

Suriye'de savaş öncesi müzelerde görevli olduğunu, mozaiklerin tamir ve bakımı yaptığını bildiren Sattuf, "Mesleğimi yapmak istiyorum. Osmanlı padişahlarının resmini yapmak bana gurur verdi. Arkadaşlarımla Türkiye'ye olan sevgimiz hiçbir zaman geçmeyecek. Allah sizlerden razı olsun. Kardeşlerimiz, annelerimiz ve evlatlarımıza kucak açtınız." ifadelerini kullandı.