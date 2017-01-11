Osmanoğlu'nun cenazesi ilk olarak Brooklyn'deki Eyüp Sultan Camii'ne getirildi. Camideki cenaze namazına, 2009 yılının Eylül ayında İstanbul'da vefat eden Osman Ertuğrul Efendi'nin eşi Zeynep Osman ile bazı aile üyeleri, çalıştığı kütüphaneden çalışma arkadaşları ve Türk toplumunun üyeleri katıldı. Zeynep Osman "Son derece mütevazı ve efendi bir kişiyi kaybettiğimiz için büyük üzüntü içindeyiz" değerlendirmesinde bulundu. Arkadaşları arasında "Mr. Bey" olarak anılan Osmanoğlu'nun uzun yıllar New York Kütüphanesinde çalıştıktan sonra emekli olduğunu aktaran Zeynep Osman, ailenin yeni reisinin Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Dündar Efendi olacağını dile getirdi.
Hanedanın Reisi Osman Bayezid New York'ta defnedildi
11.01.2017 - 06:35 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 06:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de 93 yaşında vefat eden Osmanlı Devleti'nin 31'inci padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın üçüncü kuşak torunu ve hanedanın 44'üncü reisi Osman Bayezid Osmanoğlu'nun cenazesi, New York'ta defnedildi.
Etiketler : ABD',
436898 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/436898.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER