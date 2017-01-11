Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanoğlu'nun cenazesi ilk olarak Brooklyn'deki Eyüp Sultan Camii'ne getirildi. Camideki cenaze namazına, 2009 yılının Eylül ayında İstanbul'da vefat eden Osman Ertuğrul Efendi'nin eşi Zeynep Osman ile bazı aile üyeleri, çalıştığı kütüphaneden çalışma arkadaşları ve Türk toplumunun üyeleri katıldı. Zeynep Osman "Son derece mütevazı ve efendi bir kişiyi kaybettiğimiz için büyük üzüntü içindeyiz" değerlendirmesinde bulundu. Arkadaşları arasında "Mr. Bey" olarak anılan Osmanoğlu'nun uzun yıllar New York Kütüphanesinde çalıştıktan sonra emekli olduğunu aktaran Zeynep Osman, ailenin yeni reisinin Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Dündar Efendi olacağını dile getirdi.