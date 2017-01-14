Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından Almanya'nın Köln kentinde yaptırılan Merkez Camisi'nin iç mimarisinin tamamlandığı bildirildi.

DİTİB tarafından düzenlenen toplantıda Türk ve Alman basın mensuplarına caminin iç mimarisi tanıtıldı.

DİTİB İnşaat ve Emlak Müdürü Selim Mercan, "Cami ve külliyenin iç tezyinat çalışmalarının konsepti, Türkiye'den gelen nakkaş Semih İrteş, hat yazıları ise Hüseyin Kutlu tarafından yapıldı. 30-40 kişilik ekibimiz son 5-6 aydır yoğun bir çalışma yürüttü. İç tezyinat çalışmalarımız yani kubbe ve duvar çalışmalarımız böylelikle tamamlanmıştır." dedi.

Mercan, caminin kubbe kısmında Ayetel Kürsi, kubbenin alt kuşağında Bakara suresinin son iki ayeti ile birlik ve beraberliğe vurgu yapan ayetlerin yazıldığını ifade etti.