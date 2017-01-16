Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’, sanat, edebiyat, moda ve sinema dünyasının ikon isimlerini bir araya getiriyor. 16 Şubat’ta, 16. defa başlayacak festivalin “Sanat Hayat İçindir!” bölümünde, bu yıl da merakla beklenen sanatçıların belgeselleri gösterime girecek. David Lynch’ten Marina Abromovic’e, Maya Angelou’dan Franca Sozzani’ye, farklı disiplinlerden sanatçıların hayatlarına daha yakından bakılabilecek. Bu çerçevede “David Lynch: Yaşama Sanatı”, “Marina Abramovic Araf’ta”, “Maya Angelou: Yine de Ayağa Kalkarım” “Franca: Kaos ve Kreasyon” gibi filmler sinemaseverlerle buluşacak. İş Bankası Maximum Kart’ın 5. defa ana partnerliğinde gerçekleşecek !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programı ise 26 Ocak’ta açıklanacak, biletler de şubat ayında satılmaya başlayacak. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ