Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meşhur Türk ressam, Burhan Cahit Doğançay 1929 yılında İstanbul’da hayata merhaba dedi. Ressam olan babası Adil Doğançay gibi sanata yöneldi. Önce babasından eğitim aldı, sonra tanınmış ressam Arif Kaptan’dan... Yüksek tahsilini hukuk ve ekonomi üzerine yaptı ama resme devam etti. Doğançay, Paris’te eğitim alırken, La Grande Chaumiere’de resim çalışmalarına katıldı. Türkiye’ye döndüğünde de ilk sergilerini açmaya başladı. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Doğançay’ın eserleri, 1964 yılında New York’taki Guggenheim Müzesinin koleksiyonuna dâhil edildi. Sanatçı daha sonra çok konuşulacak ‘Duvarlar’ adlı fotoğraf serisini tamamladı. 1987 yılında karışık teknikle yaptığı “Mavi Senfoni” isimli eseri de sanat çevrelerinden büyük beğeni topladı. Hayatı boyunca 4 bine yakın esere imza atan Burhan Doğançay, 16 Ocak 2013 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.