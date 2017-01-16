Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), kadınların geleneksel Türk el sanatlarını yansıtan ürünlerinin satışı amacıyla İsviçre'de sergi düzenledi.

Zürih'e bağlı Dietikon'daki Stadhalle kongre, sergi ve çok amaçlı salonda gerçekleştirilen "Hanımeli Sergisi"ni 10 bine yakın kişi ziyaret etti. Etkinlikte 60 kişisel girişimcinin yanı sıra bazı STK'ların kadın kollarının da stant açtığı 124 reyonda satış yapıldı.

Kadınlar, çeşitli Türk el sanatlarını yansıtan ürünlerden takılara, çiniden yağlı boya tablolara, el dokuması kumaşlardan dikilmiş elbiselerden el işlemesi tülbentlere, ev yapımı yemeklere varıncaya kadar onlarca farklı ürünü satma imkanı buldu.

İsviçre'deki Türk kökenli vatandaşların ve İsviçrelilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarın açılışında konuşan UETD İsviçre Başkanı Murat Şahin, "Bu sergide hanım kardeşlerimizin girişimci, müteşebbis ruhunu ortaya çıkararak iş kadını olma ve yatırım yapma cesaretini geliştirmeyi ve bu fuarlardan geleceğin iş kadınları çıkmasını amaç edindik." dedi.