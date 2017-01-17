Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duayen gazeteci Mehmet Ali Birand, 1941 yılında İstanbul’da doğdu. Hayata çok talihsiz başladı; 2 yaşında babasını kaybetti, sonra bir ev kazası geçirerek ölümden döndü. Zor şartlar içerisinde olsa da Galatasaray Lisesini tamamladı ama üniversiteyi bitiremedi. Ameliyat için gittiği İngiltere’de ‘öylesine’ muhabirliğe başlayan Birand, döndüğünde Milliyet gazetesinde çalıştı. Brüksel’e muhabir olarak gönderildi ve adından sıkça söz ettiren işlere imza attı. ‘32.Gün’ televizyon programıyla da büyük reyting topladı, başarılı siyasi belgeseller çekti. 1991 Türkiye’ye dönen gazeteci, çok sayıda yayın organında çalıştı. 28 Şubat darbesine muhalefeti sebebiyle askerin gazabına uğradı. İlerleyen yıllarda anchorman’lik vazifesi de üstlenen Birand, beklemediği bir anda kansere yakalandığını öğrendi. Bu hastalığa uzun müddet direnemeyen başarılı gazeteci, 17 Ocak 2013 tarihinde hayata gözlerini kapadı…