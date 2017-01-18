Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sanat dünyası geçtiğimiz günlerde çok renkli bir müzayedeye sahne oldu. Beyaz Müzayede’nin gerçekleştirdiği “38. Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi”, Türk çağdaş sanatı ve modern sanatın temsilcilerinden 125 sanatçının 245 eserini bir araya getirdi. 15 Ocak’ta İstanbul Orjin Sanat Merkezinde yapılan müzayedede, Ömer Uluç’un Beyoğlu afişlerinden esinlendiği eserler arasında yer alan 1981 tarihli ‘Mor Saçlı Kadın’ tablosu 325 bin TL’ye alıcı bularak, müzayedenin en yüksek çekiç fiyatlı eseri oldu. Müzayedede Fahrennissa Zeid’in merakla beklenen 1960’lı yıllara ait ‘Abstrait Rouge’ isimli soyut eseri 250 bin TL’lik çekiç fiyatıyla en yüksek değere alıcı bulan ikinci eser oldu. Türk çağdaş sanatının genç kuşağından Kemal Önsoy’un 2010 yılına ait eseri 200 bin TL’lik fiyatı ile büyük alaka gören üçüncü eser olurken, Fethi Arda’nın ‘Anadolu’nun Bağrı’ isimli eseri müzayedenin en çekişmeli eseri olarak 170 bin TL’ye satıldı.