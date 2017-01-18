Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşayan Türk ve Suriyeli sanatçıları bir araya getiren “Birlikte” (Together) çalıştayında ortaya çıkan eserler, şimdi de sanatseverlerle buluşuyor. Geçtiğimiz ay, ‘Açık Stüdyo’ başlıklı atölye çerçevesinde 2 hafta boyunca çalışan 5 Suriyeli 5 Türk sanatçı, komşu iki kültürü yansıtan bir sergi için üretim yaptı. Çalıştayda ortaya çıkan eserler, UNIQ İstanbul’daki Turkmall Sanat’ta sergilenmeye başladı. ABD İstanbul Başkonsolosluğunun desteğiyle gerçekleşen sergi; misafir olma ve misafir etme durumlarını sorgulayan bir yaklaşımla ortaya çıktı. Endişelenmek yerine, bir arada olmanın dayanışması içinde meydana gelen eserler, mart ayına kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ