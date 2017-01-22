Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarayda iyi bir tahsil gördü, hep Timur gibi büyük bir devlet kurma idealiyle büyüdü. Hükümdar olan babası Selim Şah’a karşı geldi ama zamanın âlimi İmâm-ı Rabbânî’nin ikazları üzerine bundan vazgeçti. Kısa bir müddet sonra da babası öldü ve tahta çıktı. Ardından Hindistan ve Şiiler üzerine başarılı seferler yaptı. Çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal vefat edince âdeta yıkıldı. Onun hatırası için mimari şah eser Tac Mahal’i inşa ettirdi. Hastalanınca da bir oğlu tarafından tahttan indirildi. Köşesine çekilen Şah Cihan, 22 Ocak 1666’da hayata gözlerini kapadı.