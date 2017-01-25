Bu yıl içerisinde Romanya ve Cezayir’deki ecdat yadigârı eserlerin, sayım ve kontrol çalışmasının tamamlanması planlanıyor. Söz konusu tespit ve envanter çalışmaları daha önceki yıllarda Yemen, Kırım ve Macaristan’da yapılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda ciddi çalışmalar hayata geçirilmişti. Osmanlı İmparatorluğu’nda bu yerlerde, bayındırlıktan çevreye, eğitimden kültüre pek çok hizmeti vakıflar eliyle gerçekleştirilmişti. HABER MERKEZİ ANKARA
Ecdat yadigârlarına envanter çalışması
25.01.2017 - 07:04 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 07:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Ege ve Akdeniz Adaları gibi geniş bir coğrafyada kalan Osmanlı eserlerinin gelecek kuşaklar tarafından bilinmesi için envanter çalışması yapıyor.
Etiketler : vakıfbank,
441080 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/441080.aspx
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