Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl içerisinde Romanya ve Cezayir’deki ecdat yadigârı eserlerin, sayım ve kontrol çalışmasının tamamlanması planlanıyor. Söz konusu tespit ve envanter çalışmaları daha önceki yıllarda Yemen, Kırım ve Macaristan’da yapılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda ciddi çalışmalar hayata geçirilmişti. Osmanlı İmparatorluğu’nda bu yerlerde, bayındırlıktan çevreye, eğitimden kültüre pek çok hizmeti vakıflar eliyle gerçekleştirilmişti. HABER MERKEZİ ANKARA