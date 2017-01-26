Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçenin Solaklar köyü mevkisindeki kaya evlerinin turizme kazandırılması için yaklaşık 10 yıl önce çalışma başlatılsa da bölgenin tanınırlığı henüz istenilen seviyeye ulaşamadı.

Bir tepe üzerine elle oyularak yapıldığı düşünülen odalardan oluşan 4 katlı kaya evlerinin daha fazla tanıtılması amacıyla bölgede çalışmalar yapılması planlanıyor.

Seben Belediyesi tarafından bölgenin güzelleştirilmesi ve buraya gelen turistlerin konaklamasını sağlamak amacıyla kütük evler yapılırken, kaya evlerinin restore edilmesi ve alanın peyzajı için proje hazırlandı.