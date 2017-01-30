Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına vize kısıtlaması getirmesi, İranlı yönetmen Asghar Farhadi’yi de zor durumda bıraktı. Daha önce Oscar ödülü kazanan İranlı sinemacı Farhadi, bu yıl da “Satıcı” filmiyle ‘En İyi Yabancı Film’ dalında Oscar’a aday gösterildi. Fakat Farhadi, 26 Şubat’ta gerçekleşecek mükâfat törenine katılamayacak. Zira ABD Başkanı Donald Trump’ın getirdiği yasak sebebiyle Farhadi’nin ABD’ye giriş yapması zor gözüküyor. Ulusal İran Amerikan Konseyi Başkanı Trita Parsi, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Teyit edildi: Asghar Farhadi’nin Oscar törenine katılmak için ABD’ye girişine izin verilmeyecek” ifadelerini kullandı. Daha önce de ‘Satıcı’ filminin başrol oyuncusu Taraneh Alidoosti, ABD’nin vize sınırlamasını protesto için mükâfat törenine katılmayacağını açıklamıştı.