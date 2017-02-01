Kızlarına uykudan önce masallar anlatan Twain’in, bunları not ettiği keşfedildi. Bu masallardan günümüze ulaşan bir tanesi, Berkeley’deki arşivlerinin arasında bulundu. 1870’li yıllarda Twain’in kızlarına anlattığı “The Purloining of Prince Oleomargarine” isimli bu masal, yediği bir bitki sebebiyle hayvanlarla konuşmaya başlayan bir çocuğu hikâye ediyor. Hikaye Philip Stead tarafından hazırlanarak kitap hâline getirildi. Erin Stead’ın da resimlediği eser, 26 Eylül’de Penguin Random House etiketiyle neşredilecek.
TwaIn’in kayıp masalı 138 yıl sonra basılıyor
01.02.2017 - 07:09 | Son Güncelleme: 01.02.2017 - 07:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya edebiyatının prestijli yazarlarından Mark Twain’in, gizli kalmış eseri bir buçuk asır sonra gün yüzüne çıktı.
Etiketler : TwaIn,
443124 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/443124.aspx
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