Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızlarına uykudan önce masallar anlatan Twain’in, bunları not ettiği keşfedildi. Bu masallardan günümüze ulaşan bir tanesi, Berkeley’deki arşivlerinin arasında bulundu. 1870’li yıllarda Twain’in kızlarına anlattığı “The Purloining of Prince Oleomargarine” isimli bu masal, yediği bir bitki sebebiyle hayvanlarla konuşmaya başlayan bir çocuğu hikâye ediyor. Hikaye Philip Stead tarafından hazırlanarak kitap hâline getirildi. Erin Stead’ın da resimlediği eser, 26 Eylül’de Penguin Random House etiketiyle neşredilecek.