Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adolf Hitler’in İkinci Dünya Savaşı sırasında kullandığı kırmızı telefonu, ABD’de Alexander Historical Auctions müzayede evi tarafından 18-19 Şubat’ta açık artırmayla satışa çıkarılacak. Ünlü diktatörün telefonunun 500 bin doların (1.900.000 TL) üzerinde bir fiyattan satılması bekleniyor. “Tarihî önemi açısından bir benzeri olmayan” diye tanıtılan telefon, Berlin’de ‘Führerbunker’ olarak bilinen yer altı sığınağında bulundu. Hitler’in, üzerinde isminin yazılı olduğu telefonu son olarak, ihanet suçlamasıyla kayınbiraderi General Hermann Fegelein’in infaz emrini vermekte kullandığı ifade ediliyor. İngiliz subay Ralph Rayner tarafından kanlı vaziyette bulunan telefon, yağmalama suçlamasına maruz kalmamak için onlarca sene saklandı, daha sonra oğlu Ranulf’a miras kaldı. Ranulf ise satmaya karar verdiği telefonun Nazilerin işledikleri suçları hatırlatmak üzere sergilenmesini istiyor.