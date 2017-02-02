Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenneth Lonergan'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Gretchen Mol, Lucas Hedges ve Kara Hayward'ın yer aldığı, "Yaşamın Kıyısında" seyirciyle buluşacak.

89. Akademi Ödüllerinin (Oscar) bu yılki güçlü adaylarından Casey Affleck, filmde tamircilikle hayatını geçiren ve geçmişin izlerinden bir türlü kurtulmak istemeyen "Lee Chandler" rolünde izleyicinin karşısına çıkacak. Filmin başrolünde Affleck'e, Michelle Williams eşlik ediyor.

Ölüm ve geçmişin iç içe geçtiği bir dram hikayesini odağına alan film, yalnız ve asabi bir gencin ağabeyini kaybettikten sonra doğup büyüdüğü kasabaya dönüşü sonrasında, burada yaşadığı çıkmazları beyaz perdeye taşıyor.

"Gecenin Kanunu"

Ben Affleck'in senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı filmde, başarılı oyuncuya Zoe Saldana, Scott Eastwood, Sienna Miller, Brendan Gleeson, Chris Cooper ve Elle Fanning gibi isimler eşlik ediyor.

Ben Affleck'in Leonardo DiCaprio ile birlikte yapımcılığını üstlendiği suç ve dram türündeki film, aykırı bir gangster olan Joe Coughlin'in hikayesini konu alıyor.

"Altın"

Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard, Edgar Ramirez ile Corey Stoll'un oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Stephen Gaghan oturuyor.

Gerçek olaylardan ilham alınan film, bir adamın Amerikan rüyası hikayesi ve hayallerinin parçalanmasını önlemek için her şeyi yapmasını konu ediniyor.

Matthew McConaughey, dram türündeki filmde babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan, madencilik işinde tecrübeli "Kenny Wells"i canlandırıyor.

"Toni Erdmann"

Maren Ade'nin yazıp yönettiği ve Cannes Film Festivali tarihinin en iyi eleştiri alan filmlerinden biri olan "Toni Erdmann", hayatı tiye almaya kendini adamış, uçarı bir babanın beyaz yaka kızıyla buzları eritme çabasını anlatıyor.

Başrollerinde Peter Simonischek, Sandra Hüller, Michael Wittenborn, Trystan Pütter, Ingrid Bisu ile Thomas Loibl'in oynadığı komedi ve dram karışımı filmin senaryosu da yönetmen Maren Ade'ye ait.

"Lion"

Garth Davis'in yönettiği filmde Dev Patel, Rooney Mara, David Newman, Priyanka Bose ile Nicole Kidman oynuyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Lion"; 5 yaşındaki Hintli bir çocuğun tren garında ağabeyini beklerken uyuya kalmasının ardından, Calcutta’ya kadar seyahat etmesini ve kendi vatanından, ailesinden yüzlerce kilometre uzakta hayata tutunmasının yanı sıra, Avustralyalı bir çiftin onu evlat edinmesinin ardından yetişkin bir yaşa geldiğinde ailesini arama serüvenini konu alıyor.

"Halka 3"

Alex Roe, Aimee Teegarden, Vincent D'Onofrio, Laura Wiggins ve Johnny Galecki'nin oynadığı filmin yönetmenliğini F. Javier Gutierrez üstlendi.

Senaryosunu Akiva Goldsman'ın kaleme aldığı film, modern korku klasiklerinden "Halka" efsanesini devam ettiriyor.

"Tüylü Kaçak"

Alberto Rodriguez ile Nacho la Casa'nın yönettiği filmin orijinal seslendirmelerini Guillermo Romero, Dani Rovira, Jose Mota ve Michelle Jenner yaptı.

Animasyon türündeki film, sevecen bir köpek olan "Ozzy"nin ailesinin, uzun bir yolculuğa çıkarken onu bir hayvan barınağına bırakmalarının ardından, sevimli köpeğin başına gelen maceraları anlatıyor.

"Fırıldak Ailesi"

"Grafi2000"nin kurucusu Varol Yaşaroğlu'nun oluşturduğu televizyon dizisinden sinemaya uyarlanan "Fırıldak Ailesi", Orta Dünya temalı macerasıyla seyircinin karşısına çıkıyor.

H. Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'ın yönetmenliğini yaptığı filmin seslendirmelerini İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, Murat Boz, Bülent Kayabaş, Yılmaz Vural, Mahmut Tuncer ve Tülay Bursa gibi isimler yaptı.