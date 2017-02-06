Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki sanat camiası yepyeni bir merkeze daha kavuştu. Klasik Türk İslam sanatlarını yaşatmak ve sanatçıları desteklemek için kurulan Albaraka Sanat Akademisi ve Galerisi, sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın katılımıyla önceki gün İstanbul’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kampüsünde açılan mekân, kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir rol oynayacak. Sanat atölyeleri ve sanat galerisi olmak üzere iki ana bölümden meydana gelen merkez, hem mühim sanat eserlerinin sanatseverlerle buluşmasını sağlayacak hem de hüsnühat, tezhip ve ebru sanatı başta olmak üzere, sanat kursları ile hizmet verecek. Merkezin galeri bölümünde klasik Türk İslam sanatları dalında çeşitli eserlerin yer alacağı sergilere ev sahipliği yapılacak.