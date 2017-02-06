Vasarely’nin çalışmaları geniş çaplı bir retrospektif sergiyle İstanbul’daki Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezinde görücüye çıktı. Sergide, geometriyi sanatla birleştiren 50’den fazla resim, tasarım ve duvar halısı çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Vasarely’nin ciddi matematik hesaplamaları gerektiren ve nesneleri farklı hâllere sokan optik illüzyonlarla dolu eserlerinin yer aldığı sergi, 31 Mart’a kadar gezilebilecek.
Gözleri zorlayan eserler
06.02.2017 - 07:36 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 07:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Optik illüzyonları esas alan “Op Art” ekolünün öncü isimlerin Fransız sanatçı Victor Vasarely’nin eserleri Türkiye’deki sanatseverlerle buluşuyor.
Etiketler : Victor Vasarely,
444498 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/444498.aspx
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