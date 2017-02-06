Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vasarely’nin çalışmaları geniş çaplı bir retrospektif sergiyle İstanbul’daki Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezinde görücüye çıktı. Sergide, geometriyi sanatla birleştiren 50’den fazla resim, tasarım ve duvar halısı çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Vasarely’nin ciddi matematik hesaplamaları gerektiren ve nesneleri farklı hâllere sokan optik illüzyonlarla dolu eserlerinin yer aldığı sergi, 31 Mart’a kadar gezilebilecek.