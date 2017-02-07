Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Zagreb Belediyesinin katkılarıyla yapılan merkezin açılışına Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic ve TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kültür ve Bilgi Merkezi Başkanı Goran Beus Richemberg, açılışta yaptığı konuşmada, iki ülke arasında eğitim, kültür ve ekonomi alanındaki işbirliğinin çok daha uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulunarak, "Merkezimizde sergi, kitap tanıtımları, film gösterimleri, çalıştaylar ve daha birçok faaliyet gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Hırvatistan'da mayıs ayında Türk Filmleri Festivali düzenleneceğini belirten Richemberg, festival kapsamında 12 filmin gösteriminin yapılacağını aktardı.

Fotoğraf sergisi açıldı

Merkezin açılışı kapsamında ayrıca Sultan Selim Kır'ın "Yansımalar" konulu fotoğraf sergisi de davetlilerin beğenisine sunuldu. Kır, serginin daha önce Sibenik ve Velika Gorica şehirlerinde açıldığını ifade etti.

Açılışa katılan müzisyen Hakan Ali Toker ise davetlilere müzik dolu dakikalar yaşattı.