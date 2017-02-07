Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzak Doğu ülkelerinden Endonezya'da yetişen tik ağacından tamamen elle işlenerek yapılan zeka oyunları, Gaziantep'in tarihi çarşılarından Zincirli Bedesten'deki bir dükkanda meraklılarını bekliyor.

Kente gelen turistlerin uğrak yerlerinden tarihi çarşıdaki "zeka oyunları dükkanı"nın sahibi Fatih Gökgöz, müşterilerine becerilerini, bakış açılarını ve zekalarını ölçme şansı sunuyor.

Çözemeyenlerin adeta soğuk terler dökmelerine neden olan zeka oyunları, fikir yürütme, problem çözme, benzerlik görme, üç boyutlu düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlıyor.

Bedestendeki dükkanında ahşaptan zeka oyunları satan Fatih Gökgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2003 yılında bir firmadan müdür olarak emekli olduktan sonra bir Uzak Doğu gezisine çıktığını, Endonezya ve Tayland'da ahşaptan "Rubik küp" benzeri zeka oyunlarını gördüğünü ve ilgisini çektiğini söyledi.

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Türkiye'ye döndüğünde bu işi yapmaya karar verdiğini anlatan Gökgöz, zeka oyunlarının insanlarda zihinsel potansiyeli artırma, problem çözme, algılama, dikkat, koordinasyon, el göz koordinesini sağlama, insanın mukayese ve muhakeme yeteneğini artırma, üç boyutlu bakış açısı kazandırma gibi faydaları olduğunu vurguladı.

"İNSANLAR MERAK EDİP GELİYOR"

Gökgöz, zeka oyunlarının özellikle özel okullarda ders olarak verildiğine dikkati çekerek kendisinin de öğretmenlere bu oyunların dersini verdiğini dile getirdi.

Toplumun her kesiminden müşterileri olduğunu vurgulayan Gökgöz, "İnsanlar merak edip geliyorlar. En basit iki parçalı oyunum var, bunu 100 kişiden 4'ü yapabiliyor. Bedestene gelip tamamlayamayanlar bir daha ki sefere dükkanın karşısından selam verip, gülerek geçiyor. Yanıma bile gelmiyorlar. Müşterilerimle aramızda komik anlar yaşanıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde bir oda açıp, burada alzaymır hastalarının gelip zeka oyunları oynamasını sağlayacağız." dedi.

Gökgöz, zeka oyunlarının fiyatının parça sayısı ve zorluklarına göre 30-300 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.