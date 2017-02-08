Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri bu yıl ikinci defa kitapseverleri ağırlayacak. 17-26 Şubat tarihileri arasında İstanbul Sultan Ahmet Medresesinde tertiplenecek fuar, “Asırlardır Sönmeyen Işığımız: Âlimler-Kitaplar” temasıyla geçekleştirilecek. Organizasyon, bu vurgusuyla İslam âlimlerini ve geleceğe ışık tutan kitaplarımızı ön plana çıkarmayı hedefliyor. İstanbul Sultanahmet Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve Haşimi Yayınevi’nin düzenleyeceği fuara; Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün gibi ülkelerden pek çok yayınevi ve yazar katılacak. Arapçanın İslam dünyası ve Türkiye için ehemmiyetinin vurgulanacağı fuarı değerlendiren İstanbul Sultanahmet Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Tavman “Arapça Kitap ve Kültür Günleri, fuardan ziyade, bir ilim meclisi olacak. Şunu da belirteyim ki biz, sadece Arapça kitaplarla ilgisi olanları beklemiyoruz. Tarihimiz ve kitaplarımıza alaka duyan herkesi bu büyük organizasyona davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.